Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:24

«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» и в 20-й раз в истории стал чемпионом Англии

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мохамед Салах (в центре) празднует гол в ворота «Тоттенхэма».
Фото Reuters

«Ливерпуль» дома разгромил «Тоттенхэм» в матче 34-го тура премьер-лиги — 5:1.

У хозяев забили Луис Диас, Алексис Макаллистер, Коди Гакпо и Мохаммед Салах, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Дестини Удоджи. Единственный гол «Тоттенхэма» на счету Доминика Соланке.

«Ливерпуль» благодаря победе досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Англии-2024/25. Команда занимает первое место с 82 очками — идущий вторым «Арсенал» (67) лишился шансов догнать мерсисайдцев.

«Ливерпуль» завоевал титул в 20-й раз в истории и сравнялся по этому показателю с «Манчестер Юнайтед». Теперь эти клубы делят рекорд по количеству чемпионств.

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии-2024/25 с 37 очками.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.
27 апреля, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
5:1
Тоттенхэм Хотспур

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
Читайте также
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Госсекретарь США заявил о необходимости гарантий при мирной сделке по Украине
Премьер-министр Гренландии заявил о готовности к партнерству с США
Народный артист РФ Гафаров умер в Уфе на 78-м году жизни
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 26 апреля
«Чайка» — «Сочи»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Балтика»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Манчестер Сити» победил «Ноттингем Форест» и вышел в финал Кубка Англии

Игроки «Ливерпуля» спели «You'll Never Walk Alone» с фанатами в честь чемпионства
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 34 25 7 2 80-32 82
2
 Арсенал 34 18 13 3 63-29 67
3
 Ньюкасл 34 19 5 10 65-44 62
4
 Ман. Сити 34 18 7 9 66-43 61
5
 Челси 34 17 9 8 59-40 60
6
 Нот. Форест 33 18 6 9 53-39 60
7
 Астон Вилла 34 16 9 9 54-49 57
8
 Фулхэм 34 14 9 11 50-46 51
9
 Брайтон 34 13 12 9 56-55 51
10
 Борнмут 34 13 11 10 53-41 50
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 34 11 12 11 43-47 45
13
 Вулверхэмптон 34 12 5 17 51-61 41
14
 МЮ 34 10 9 15 39-47 39
15
 Эвертон 34 8 14 12 34-41 38
16
 Тоттенхэм 34 11 4 19 62-56 37
17
 Вест Хэм 34 9 9 16 39-58 36
18
 Ипсвич 34 4 9 21 33-74 21
19
 Лестер 34 4 6 24 27-76 18
20
 Саутгемптон 34 2 5 27 25-80 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.04 22:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 2 : 1
23.04 22:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 2 : 2
26.04 14:30
Челси – Эвертон
 1 : 0
26.04 17:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 2
26.04 17:00
Ньюкасл – Ипсвич
 3 : 0
26.04 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 1 : 2
26.04 17:00
Вулверхэмптон – Лестер
 3 : 0
27.04 16:00
Борнмут – МЮ
 1 : 1
27.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 5 : 1
1.05 21:30
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 28
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 22
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 16 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 19 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 33 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости