«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» и в 20-й раз в истории стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» дома разгромил «Тоттенхэм» в матче 34-го тура премьер-лиги — 5:1.

У хозяев забили Луис Диас, Алексис Макаллистер, Коди Гакпо и Мохаммед Салах, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Дестини Удоджи. Единственный гол «Тоттенхэма» на счету Доминика Соланке.

«Ливерпуль» благодаря победе досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Англии-2024/25. Команда занимает первое место с 82 очками — идущий вторым «Арсенал» (67) лишился шансов догнать мерсисайдцев.

«Ливерпуль» завоевал титул в 20-й раз в истории и сравнялся по этому показателю с «Манчестер Юнайтед». Теперь эти клубы делят рекорд по количеству чемпионств.

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии-2024/25 с 37 очками.