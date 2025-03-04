«Ноттингем Форест» по пенальти победил «Ипсвич» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

«Ноттингем Форест» в матче 1/8 финала Кубка Англии в серии пенальти дома обыграл «Ипсвич» со счетом 2:1.

В основное время на гол Джорджа Хирста хозяева ответили точным ударом Райана Йейтса. В серии пенальти точнее оказались хозяева — 5:4.

В четвертьфинале «Ноттингем Форест» встретится с «Брайтоном». Встреча пройдет 29 марта.