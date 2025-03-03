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3 марта 2025, 08:55

Источник: «МЮ» уведомил «Наполи» о сумме отступных за Осимхена

Камила Абдурахманова
корреспондент
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен
Виктор Осимхен.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» выразил намерение приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает журналист Ягиз Сабункуоглу в своих социальных сетях.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» уведомил итальянский клуб о готовности активировать летом опцию выкупа контракта игрока. Сумма отступных, указанная в контракте 26-летнего футболиста, составляет 75 миллионов евро.

В текущем сезоне-2024/25 Осимхен выступает за «Галатасарай» на правах аренды. За это время он успел забить 20 голов и отдать 5 результативных передач в 27 матчах. Его действующий контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.

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Виктор Осимхен
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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