Источник: «МЮ» уведомил «Наполи» о сумме отступных за Осимхена
«Манчестер Юнайтед» выразил намерение приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает журналист Ягиз Сабункуоглу в своих социальных сетях.
По информации источника, «Манчестер Юнайтед» уведомил итальянский клуб о готовности активировать летом опцию выкупа контракта игрока. Сумма отступных, указанная в контракте 26-летнего футболиста, составляет 75 миллионов евро.
В текущем сезоне-2024/25 Осимхен выступает за «Галатасарай» на правах аренды. За это время он успел забить 20 голов и отдать 5 результативных передач в 27 матчах. Его действующий контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.
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|0
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3
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|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
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|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Борнмут
|0
|0
|0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
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|0
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8
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|0
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|0
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|0
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|Брентфорд
|0
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|0
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|0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
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|0
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38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
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|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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