Источник: «МЮ» уведомил «Наполи» о сумме отступных за Осимхена

«Манчестер Юнайтед» выразил намерение приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает журналист Ягиз Сабункуоглу в своих социальных сетях.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» уведомил итальянский клуб о готовности активировать летом опцию выкупа контракта игрока. Сумма отступных, указанная в контракте 26-летнего футболиста, составляет 75 миллионов евро.

В текущем сезоне-2024/25 Осимхен выступает за «Галатасарай» на правах аренды. За это время он успел забить 20 голов и отдать 5 результативных передач в 27 матчах. Его действующий контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.