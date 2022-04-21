«Норвич» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды

«Норвич» продлил контракт с нападающим Теему Пукки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В договоре 32-летнего финна была опция продления соглашения еще на год, которой и воспользовался клуб. Теперь контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Пукки является лучшим бомбардиром «Норвича». В 31 матче АПЛ он забил 10 голов.

При этом клуб занимает последнее место в турнирной таблице и с большой вероятностью вылетит в чемпионшип.