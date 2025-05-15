Нападающий «Ноттингема» Авонийи вышел из комы после операции

Форвард «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи вышел из искусственной комы после операции в связи с травмой живота, сообщает BBC Sport.

По сведениям источника, 27-летний нигериец перенес два этапа операции, после того как 11 мая получил повреждение в матче 36-го тура АПЛ против «Лестера» (2:2). В результате удара об штангу у Авонийи случился разрыв кишечника. Хирург Джиллиан Тирни заявила, что такие травмы могут быть смертельными.

В текущем сезоне Авонийи забил 2 гола в 32 матчах во всех турнирах.