Холанн — о победе «Манчестер Сити» над «Челси»: «Это была фантастическая командная игра»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в 23-м туре АПЛ.

«В целом это было отличное выступление, несмотря на то, что мы начали ужасно. Это была фантастическая командная игра, и я очень счастлив. Я видел Мармуша в бундеслиге и наблюдал за ним. Играть с ним будет просто круто. Видно, что в нем есть что-то особенное», — приводит слова Холанна ВВС.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 41 очко и поднялась на четвертое место в турнирной таблице АПЛ.