Холанн — о победе «Манчестер Сити» над «Челси»: «Это была фантастическая командная игра»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в 23-м туре АПЛ.
«В целом это было отличное выступление, несмотря на то, что мы начали ужасно. Это была фантастическая командная игра, и я очень счастлив. Я видел Мармуша в бундеслиге и наблюдал за ним. Играть с ним будет просто круто. Видно, что в нем есть что-то особенное», — приводит слова Холанна ВВС.
Команда Хосепа Гвардиолы набрала 41 очко и поднялась на четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|22
|16
|5
|1
|54-21
|53
|
2
|Арсенал
|23
|13
|8
|2
|44-21
|47
|
3
|Нот. Форест
|23
|13
|5
|5
|33-27
|44
|
4
|Ман. Сити
|23
|12
|5
|6
|47-30
|41
|
5
|Ньюкасл
|23
|12
|5
|6
|41-27
|41
|
6
|Челси
|23
|11
|7
|5
|45-30
|40
|
7
|Борнмут
|23
|11
|7
|5
|41-26
|40
|
8
|Астон Вилла
|22
|10
|6
|6
|33-34
|36
|
9
|Брайтон
|23
|8
|10
|5
|35-31
|34
|
10
|Фулхэм
|22
|8
|9
|5
|34-30
|33
|
11
|Брентфорд
|22
|8
|4
|10
|40-39
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|9
|7
|25-28
|27
|
13
|МЮ
|22
|7
|5
|10
|27-32
|26
|
14
|Вест Хэм
|22
|7
|5
|10
|27-43
|26
|
15
|Тоттенхэм
|22
|7
|3
|12
|45-35
|24
|
16
|Эвертон
|22
|5
|8
|9
|19-28
|23
|
17
|Вулверхэмптон
|23
|4
|4
|15
|32-52
|16
|
18
|Ипсвич
|23
|3
|7
|13
|21-47
|16
|
19
|Лестер
|22
|3
|5
|14
|23-48
|14
|
20
|Саутгемптон
|23
|1
|3
|19
|16-53
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.01
|18:00
|
Борнмут – Нот. Форест
|5 : 0
|25.01
|18:00
|
Брайтон – Эвертон
|0 : 1
|25.01
|18:00
|
Ливерпуль – Ипсвич
|4 : 1
|25.01
|18:00
|
Саутгемптон – Ньюкасл
|1 : 3
|25.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|0 : 1
|25.01
|20:30
|
Ман. Сити – Челси
|3 : 1
|26.01
|17:00
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|- : -
|26.01
|17:00
|
Тоттенхэм – Лестер
|- : -
|26.01
|19:30
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|26.01
|22:00
|
Фулхэм – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|17
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|21
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|19
|1
|5
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