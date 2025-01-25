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Сегодня, 23:10

Холанн — о победе «Манчестер Сити» над «Челси»: «Это была фантастическая командная игра»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в 23-м туре АПЛ.

«В целом это было отличное выступление, несмотря на то, что мы начали ужасно. Это была фантастическая командная игра, и я очень счастлив. Я видел Мармуша в бундеслиге и наблюдал за ним. Играть с ним будет просто круто. Видно, что в нем есть что-то особенное», — приводит слова Холанна ВВС.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 41 очко и поднялась на четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2
 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3
 Нот. Форест 23 13 5 5 33-27 44
4
 Ман. Сити 23 12 5 6 47-30 41
5
 Ньюкасл 23 12 5 6 41-27 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 23 8 10 5 35-31 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17
 Вулверхэмптон 23 4 4 15 32-52 16
18
 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6
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38 тур
25.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 5 : 0
25.01 18:00
Брайтон – Эвертон
 0 : 1
25.01 18:00
Ливерпуль – Ипсвич
 4 : 1
25.01 18:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 1 : 3
25.01 18:00
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 1
25.01 20:30
Ман. Сити – Челси
 3 : 1
26.01 17:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
26.01 17:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
26.01 19:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
26.01 22:00
Фулхэм – МЮ
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 19 1 5
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