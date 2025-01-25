«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и поднялся на четвертое место в АПЛ

«Манчестер Сити» дома победил «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Этихад».

У «горожан» голы забили Йошко Гвардиол, Эрлин Холанн и Фил Фоден. Также за «Сити» дебютировали форвард Омар Мармош и защитник Абдукодир Хусанов.

Единственный гол «синих» на счету Нони Мадуэке.

Для «Манчестер Сити» это четвертая победа в последних 6 матчах АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 41 очко и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Челси» с 40 баллами опустился на 6-ю строчку.