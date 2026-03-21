Нападающий «Брайтона» Уэлбек заявил, что ВАР лишает его радости от голов

Нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в 31-м туре АПЛ. Уэлбек оформил дубль.

«Это был отличный день. Ребята показали великолепную игру, потому что у «Ливерпуля» есть несколько отличных игроков с хорошими качествами, против которых нужно быть всегда начеку, и я очень рад, что сегодня мы набрали три очка. Мои эмоции после голов? Сложно, потому что ты хочешь отпраздновать, но не знаешь, находился ли ты вне игры, так что вы должны дождаться решения ВАР. Это отнимает много времени и лишает меня радости», — приводит слова Уэлбека ВВС.

«Брайтон» (43 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max