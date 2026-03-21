«Челси» с разгромным счетом проиграл «Эвертону», Бету оформил дубль и сделал голевую передачу

«Челси» в гостях уступил «Эвертону» в матче 31-го тура АПЛ — 0:3.

Дубль оформил Бету. 28-летний форвард отличился на 33-й и 62-й минутах. Также он сделал голевую передачу на Илимана Ндиайе на 76-й минуте.

«Эвертон» (46 очков) поднялся на седьмое место в АПЛ. «Челси» (48 очков) потерпел третье поражение в четырех последних матчах и идет шестым.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 31-й тур.

21 марта, 20:30. Hill Dickinson (Ливерпуль)

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