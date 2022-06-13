Маркос Алонсо подтвердил свое желание покинуть «Челси»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо намерен покинуть клуб этим летом. Футболист вновь высказал руководству «синих» свое желание покинуть команду в летнее межсезонье, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

31-летний испанец является воспитанником «Реала». В конце мая сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».

В сезоне-2021/22 Алонсо забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 46 матчах за «Челси».

Напомним, что контракт защитника с командой Томаса Тухеля истекает в конце следующего сезона.