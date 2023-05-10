«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с «Бенфикой» о покупке Рамуша

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша.

Как сообщает журналист Экрем Конур, английский клуб провел переговоры с «Бенфикой» о покупке португальского футболиста по цене до 120 миллионов евро, включая дополнительные бонусы. 21-летний форвард готов перейти в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Рамуш сыграл в 44 матчах за «Бенфику» во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 11 результативных передач. Его контракт истекает летом 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.