«Манчестер Юнайтед» подпишет Угарте из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 23-летнего уругвайца претендует «Манчестер Юнайтед». Английский клуб согласовал с игроком личные условия контракта, который будет рассчитан до лета 2029 года.

В минувшем сезоне Угарте провел 37 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.