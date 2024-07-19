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Сегодня, 06:11

«Эвертон» арендует Линдстрема у «Наполи»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Наполи» Йеспер Линдстрем близок к переходу в «Эвертон», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, английский клуб арендует 24-летнего датчанина с возможностью выкупа.

Линдстрем выступает за «Наполи» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек провел 29 матчей за команду и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

ФК Наполи
ФК Эвертон
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