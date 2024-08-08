«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в рамках Суперкубка Англии по футболу в субботу, 10 августа. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Посмотреть матч в прямом эфире можно на территории России не получится, так как официально прямых трансляций не запланировано. Посмотреть видеотрансляцию встречи можно будет бесплатно в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».