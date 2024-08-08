«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время начала Суперкубка Англии 2024
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в рамках Суперкубка Англии по футболу в субботу, 10 августа. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Начало — в 17:00 по московскому времени.
Посмотреть матч в прямом эфире можно на территории России не получится, так как официально прямых трансляций не запланировано. Посмотреть видеотрансляцию встречи можно будет бесплатно в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».
«Горожане» примут участие в этом матче как победители АПЛ-2023/24, «красные дьяволы» — как обладатели Кубка Англии после субботней победы над «Ман Сити» (2:1).
«Ман Сити» выигрывал Суперкубок Англии 6 раз в истории, последний раз — в 2019 году. При этом команда Пепа Гвардиолы проиграла в трех последних матчах за этот трофей.
«МЮ» — рекордсмен по победам в Суперкубке страны (21 раз). Последний раз «красные дьяволы» выигрывали трофей в 2016-м.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|Ливерпуль
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4
|Астон Вилла
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5
|Тоттенхэм
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|0-0
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6
|Челси
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7
|Ньюкасл
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|0-0
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8
|МЮ
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|0-0
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9
|Вест Хэм
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|0-0
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10
|Кр. Пэлас
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|0-0
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11
|Брайтон
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|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0-0
|0
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13
|Фулхэм
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|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0-0
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15
|Эвертон
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|0-0
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16
|Брентфорд
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|0-0
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17
|Нот. Форест
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|0-0
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18
|Лестер
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
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|0-0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -