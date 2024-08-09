Альварес пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Атлетико» в ближайшие дни

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес присоединится к «Атлетико» в начале следующей недели.

По данным журналиста Сесара Луис Мерло, футболист 12 августа пройдет медосмотр и подпишет контракт до июня 2029 года.

Сообщалось, что мадридцы заплатят за трансфер 24-летнего игрока 75 миллионов евро в виде фиксированной суммы и еще 20 миллионов евро в качестве бонусов.