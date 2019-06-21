"Ливерпуль" вспомнил лучшие голы Торреса. Видео

Официальный Твиттер "Ливерпуля" поздравил бывшего игрока команды Фернандо Торреса с завершением карьеры. Мерсисайдцы опубликовали топ-10 голов 35-летнего испанца за время выступлений с 2007 по 2011 год.

"Все самого лучшего тебе после завершения карьеры", – написано в Твиттере "Ливерпуля".

Торрес – чемпион мира в составе сборной Испании и двукратный чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов в составе "Челси", а также также обладатель кубка Лиги Европы в составе лондонского клуба и "Атлетико". За всю карьеру провел 706 матчей, в которых забил 252 гола и отдал 73 голевых передачи.

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры