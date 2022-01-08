«Ливерпуль» не хочет расставаться с Ориги
«Ливерпуль» не собирается расставаться в зимнее трансферное окно с Дивоком Ориги, сообщает журналист Фабрицио Романо. В игроке заинтересованы клубы серии А и бундеслиги.
Главный тренер команды Юрген Клопп попросил Ориги не покидать «Ливерпуль» до лета 2022 года. Контракт игрока истекает по окончании текущего сезона.
В этом сезоне чемпионата Англии футболист забил 5 голов в 10 матчах текущего сезона.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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