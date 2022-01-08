«Ливерпуль» не хочет расставаться с Ориги

«Ливерпуль» не собирается расставаться в зимнее трансферное окно с Дивоком Ориги, сообщает журналист Фабрицио Романо. В игроке заинтересованы клубы серии А и бундеслиги.

Главный тренер команды Юрген Клопп попросил Ориги не покидать «Ливерпуль» до лета 2022 года. Контракт игрока истекает по окончании текущего сезона.

В этом сезоне чемпионата Англии футболист забил 5 голов в 10 матчах текущего сезона.