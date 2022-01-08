«Ювентус» отклонил предложения «Тоттенхэма» по двум игрокам
«Тоттенхэм» и «Ювентус» ведут переговоры об обмене футболистами, сообщает Calciomercato.com.
По данным источника, «шпоры» интересуются полузащитником Деяном Кулушевски, взамен они готовы предложить Джовани Ло Чельсо. «Ювентус» не согласен на подобный обмен, вместо него туринцы запросили 35 миллионов евро.
Также обсуждался трансфер полузащитника туринского клуба Уэстоне Маккени. «Тоттенхэм» предложил за него Танги Ндобеле, однако «Ювентус» также отказался от этого варианта, запросив 30 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю