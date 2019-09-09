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«Ливерпуль» — лидер среди европейских клубов по доходам от телетрансляций, он обошел даже «Манчестер Сити»

10:13
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Лидером по доходам европейских клубов от телевизионных прав за сезон-2018/19 стал «Ливерпуль», сообщает Mirror.

Английский клуб, по данным издания заработал от телетрансляций 152 миллиона фунтов стерлингов, тогда как «Манчестер Сити» — 151 миллион фунтов стерлингов. Примечательно, что «Эвертон» и «Вулверхэмптон» заработали 129 и 127 миллионов соответственно. Тогда как «Барселона» -130 миллионов фунтов стерлингов, а «Бавария» — 87,6 миллиона фунтов.

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