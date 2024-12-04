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«Лестер» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при ван Нистелрое

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джейми Варди.
Фото Reuters

«Лестер» переиграл «Вест Хэм» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Нападающий Джейми Варди на 2-й минуте вывел хозяев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины Билал Эль-Ханнусс удвоил преимущество «Лестера», а на 90-й минуте Патсон Дака довел счет до крупного. Гостям удалось забить гол престижа в добавленно время — отличился Никлас Фюллькруг.

Это была первая игра «Лестера» при новом главном тренере Рууде ван Нистелрое. «Лисы» прервали свою безвыигрышную серию из 6 матчей во всех турнирах и поднялись на 15-е место в турнирной таблице АПЛ (13 очков). «Вест Хэм» остался на 14-й строчке — 15 очков.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
03 дек, 23:15. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
3:1
Вест Хэм
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лестер
Руд ван Нистелрой
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 13 11 1 1 26-8 34
2
 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3
 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
5
 Ман. Сити 13 7 2 4 22-19 23
6
 Нот. Форест 13 6 4 3 16-13 22
7
 Тоттенхэм 13 6 2 5 28-14 20
8
 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9
 МЮ 13 5 4 4 17-13 19
10
 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11
 Ньюкасл 13 5 4 4 14-14 19
12
 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
16
 Кр. Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
17
 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
18
 Вулверхэмптон 13 2 3 8 22-32 9
19
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
20
 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5
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3.12 22:30
Ипсвич – Кр. Пэлас
 0 : 1
3.12 23:15
Лестер – Вест Хэм
 3 : 1
4.12 22:30
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
4.12 22:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
4.12 22:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
4.12 22:30
Саутгемптон – Челси
 - : -
4.12 23:15
Арсенал – МЮ
 - : -
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 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 11 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 11 1 3
Джек Стивенс

Джек Стивенс

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 9 1 2
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