«Лестер» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при ван Нистелрое

«Лестер» переиграл «Вест Хэм» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Нападающий Джейми Варди на 2-й минуте вывел хозяев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины Билал Эль-Ханнусс удвоил преимущество «Лестера», а на 90-й минуте Патсон Дака довел счет до крупного. Гостям удалось забить гол престижа в добавленно время — отличился Никлас Фюллькруг.

Это была первая игра «Лестера» при новом главном тренере Рууде ван Нистелрое. «Лисы» прервали свою безвыигрышную серию из 6 матчей во всех турнирах и поднялись на 15-е место в турнирной таблице АПЛ (13 очков). «Вест Хэм» остался на 14-й строчке — 15 очков.