Официально: ван Нистелрой — главный тренер «Лестера». Будет спасать клуб от вылета из АПЛ
Руд ван Нистелрой возглавил «Лестер» вместо уволенного Стива Купера. Контракт с нидерландским специалистом подписан до лета 2027 года. Новоиспеченный тренер поделился эмоциями от своего назначения на данный пост:
«Я в восторге и горжусь этим назначением. Все, с кем я говорю о «Лестере», полны энтузиазма. У них есть отличные истории о людях, работающих в клубе, о болельщиках. История клуба впечатляет. С нетерпением жду начала работы, чтобы познакомиться со всеми и сделать все возможное для команды», — цитирует 48-летнего голландца пресс-служба «Лестера».
Хотел остаться в «МЮ», но выбрали Аморима
После ухода Эрика тен Хага Руд взбодрил «МЮ»: за четыре матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера он дважды разгромил «Лестер» (5:2) в Кубке лиги и АПЛ (3:0), а также сыграл вничью с «Челси» (1:1) и обыграл ПАОК в Лиге Европы (2:0).
Ван Нистелрой не собирался уходить из «Юнайтед», но руководство решило подписать контракт с Рубеном Аморимом.
«Этот период был большой ответственностью, я отнесся к нему серьезно. Хотел помочь «МЮ», сделать команду лучше. Три победы и ничья — это стандарт, если хотите расти как клуб. Связь с болельщиками я чувствовал. Вот что такое «Юнайтед» на самом деле», — говорил он журналистам.
«Олд Траффорд» провожал тренера аплодисментами, когда он проходил перед трибунами после последнего матча. Руд покинул клуб 11 ноября.
В «Лестере» будет тяжело
После ухода Энцо Марески «Лестер» редко радует своих болельщиков хорошими результатами. При Стиве Купере команда набрала всего лишь 10 очков за 12 туров, идет в одном балле от зоны вылета и не выигрывает пять матчей подряд во всех турнирах. У Купера были конфликты с Янником Вестергором (доходило до отстранения от тренировок), Харри Уинксом и Хамзой Чудхури.
Но одно из главных качеств ван Нистелроя как тренера — умение налаживать связь с игроками. Так что атмосфера в раздевалке должна улучшиться. Как пишет The Telegraph, на этот пост также претендовали Грэм Поттер и Дэвид Мойес, однако руководство «Лестера» отдало предпочтение именно Руду.
Владелец клуба Айяватт Шривадданапрабха заявил, что опыт и победный настрой ван Нистелроя пригодятся команде.
«Руд присоединился к клубу с богатой историей, страстными болельщиками и талантливым составом. Мы все с нетерпением ждем, какое влияние он сможет оказать, когда мы вместе начнем эту новую главу», — цитирует его Daily Mail.
Ван Нистелрой ранее тренировал ПСВ, с которым стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. В период игровой карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2006 год, став вместе с командой чемпионом Англии. Руд также выступал за мадридский «Реал» и дважды выигрывал с ним ла лигу.
В составе сборной Нидерландов ван Нистелрой провел 70 матчей, забил 35 голов и отдал одну результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|12
|10
|1
|1
|24-8
|31
|
2
|Брайтон
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|
3
|Ман. Сити
|12
|7
|2
|3
|22-17
|23
|
4
|Челси
|12
|6
|4
|2
|23-14
|22
|
5
|Арсенал
|12
|6
|4
|2
|21-12
|22
|
6
|Тоттенхэм
|12
|6
|1
|5
|27-13
|19
|
7
|Нот. Форест
|12
|5
|4
|3
|15-13
|19
|
8
|Астон Вилла
|12
|5
|4
|3
|19-19
|19
|
9
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|17-17
|18
|
10
|Ньюкасл
|12
|5
|3
|4
|13-13
|18
|
11
|Брентфорд
|12
|5
|2
|5
|22-22
|17
|
12
|МЮ
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
13
|Борнмут
|12
|4
|3
|5
|16-17
|15
|
14
|Вест Хэм
|12
|4
|3
|5
|15-19
|15
|
15
|Эвертон
|12
|2
|5
|5
|10-17
|11
|
16
|Лестер
|12
|2
|4
|6
|15-23
|10
|
17
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|20-28
|9
|
18
|Ипсвич
|12
|1
|6
|5
|13-23
|9
|
19
|Кр. Пэлас
|12
|1
|5
|6
|10-17
|8
|
20
|Саутгемптон
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
|29.11
|23:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|1 : 1
|30.11
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|- : -
|30.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|30.11
|18:00
|
Нот. Форест – Ипсвич
|- : -
|30.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|30.11
|20:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|1.12
|16:30
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|1.12
|16:30
|
МЮ – Эвертон
|- : -
|1.12
|16:30
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|- : -
|1.12
|19:00
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|1
|4
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|9
|1
|2
|
|
Кристиан Нергор
Брентфорд
|10
|1
|2