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11 мая, 23:34

«Лестер» дома разгромил «Норвич», Варди оформил дубль

«Лестер» разгромил «Норвич» в перенесенном матче АПЛ
Читать «СЭ» в
«Лестер» — «Норвич» — 3:0.
Фото Reuters

«Лестер» дома разгромил «Норвич» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Голы забивали Джейми Варди (дубль) и Джеймс Мэддисон.

В турнирной таблице «Лестер» поднялся на 10-е место с 45 очками. «Норвич» — последний, имея 21 очко.

В перенесенном матче 30-го тура «Уотфорд» сыграл вничью с «Эвертоном» — 0:0.

Подопечные Лэмпарда оторвались от зоны вылета и занимают 16-е место с 36 очками. «Уотфорд» — 19-й с 23 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

21-й тур

«Лестер» — «Норвич» — 3:0 (0:0)

Голы: Варди, 54 (1:0). Варди, 62 (2:0). Мэддисон, 70 (3:0).

«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Амарти, Кастань, Джастин, Тилеманс, Барнс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл, Варди, Лукман (Менди, 46).

«Норвич»: Ганн, Хэнли, Бирам, Яннулис, Ааронс, Рупп (Лунги Серенсен, 58), Ле Мелу, Гилмор, Пукки, Рашица (Роу, 67), Спрингетт (Плахета, 67).

Судья: Хупер (Англия).

11 мая. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

30-й тур

«Уотфорд» — «Эвертон» — 0:0

«Уотфорд»: Фостер, Кабаселе, Масина, Самир, Нгакия, Сиссоко, Гослинг, Сема, Кайембе (Этебо, 89), Калу (Каткарт, 86), Жоау Педру.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Кин, Холгейт, Миколенко, Делф (Аллан, 81), Дукуре, Ивоби, Грэй (Калверт-Льюин, 77), Ришарлисон, Гордон.

Предупреждения: Холгейт, 18. Самир, 60. Коулман, 65.

Судья: Дин (Англия).

11 мая. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».

ФК Лестер
ФК Норвич
ФК Уотфорд
ФК Эвертон
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
2
 Ман. Сити 35 27 5 3 89-21 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 35 21 3 11 56-42 66
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35-34 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
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38 тур
14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
1.03 22:45
Бернли – Лестер
 0 : 2
12.05 21:45
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 28 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 24 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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