«Лестер» дома разгромил «Норвич», Варди оформил дубль

«Лестер» дома разгромил «Норвич» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Голы забивали Джейми Варди (дубль) и Джеймс Мэддисон.

В турнирной таблице «Лестер» поднялся на 10-е место с 45 очками. «Норвич» — последний, имея 21 очко.

В перенесенном матче 30-го тура «Уотфорд» сыграл вничью с «Эвертоном» — 0:0.

Подопечные Лэмпарда оторвались от зоны вылета и занимают 16-е место с 36 очками. «Уотфорд» — 19-й с 23 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

21-й тур

«Лестер» — «Норвич» — 3:0 (0:0)

Голы: Варди, 54 (1:0). Варди, 62 (2:0). Мэддисон, 70 (3:0).

«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Амарти, Кастань, Джастин, Тилеманс, Барнс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл, Варди, Лукман (Менди, 46).

«Норвич»: Ганн, Хэнли, Бирам, Яннулис, Ааронс, Рупп (Лунги Серенсен, 58), Ле Мелу, Гилмор, Пукки, Рашица (Роу, 67), Спрингетт (Плахета, 67).

Судья: Хупер (Англия).

11 мая. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

30-й тур

«Уотфорд» — «Эвертон» — 0:0

«Уотфорд»: Фостер, Кабаселе, Масина, Самир, Нгакия, Сиссоко, Гослинг, Сема, Кайембе (Этебо, 89), Калу (Каткарт, 86), Жоау Педру.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Кин, Холгейт, Миколенко, Делф (Аллан, 81), Дукуре, Ивоби, Грэй (Калверт-Льюин, 77), Ришарлисон, Гордон.

Предупреждения: Холгейт, 18. Самир, 60. Коулман, 65.

Судья: Дин (Англия).

11 мая. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».