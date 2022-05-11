«Лестер» дома разгромил «Норвич», Варди оформил дубль
«Лестер» дома разгромил «Норвич» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Англии — 3:0.
Голы забивали Джейми Варди (дубль) и Джеймс Мэддисон.
В турнирной таблице «Лестер» поднялся на 10-е место с 45 очками. «Норвич» — последний, имея 21 очко.
В перенесенном матче 30-го тура «Уотфорд» сыграл вничью с «Эвертоном» — 0:0.
Подопечные Лэмпарда оторвались от зоны вылета и занимают 16-е место с 36 очками. «Уотфорд» — 19-й с 23 очками.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
21-й тур
«Лестер» — «Норвич» — 3:0 (0:0)
Голы: Варди, 54 (1:0). Варди, 62 (2:0). Мэддисон, 70 (3:0).
«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Амарти, Кастань, Джастин, Тилеманс, Барнс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл, Варди, Лукман (Менди, 46).
«Норвич»: Ганн, Хэнли, Бирам, Яннулис, Ааронс, Рупп (Лунги Серенсен, 58), Ле Мелу, Гилмор, Пукки, Рашица (Роу, 67), Спрингетт (Плахета, 67).
Судья: Хупер (Англия).
11 мая. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
30-й тур
«Уотфорд» — «Эвертон» — 0:0
«Уотфорд»: Фостер, Кабаселе, Масина, Самир, Нгакия, Сиссоко, Гослинг, Сема, Кайембе (Этебо, 89), Калу (Каткарт, 86), Жоау Педру.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Кин, Холгейт, Миколенко, Делф (Аллан, 81), Дукуре, Ивоби, Грэй (Калверт-Льюин, 77), Ришарлисон, Гордон.
Предупреждения: Холгейт, 18. Самир, 60. Коулман, 65.
Судья: Дин (Англия).
11 мая. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|36
|26
|8
|2
|89-24
|86
|
2
|Ман. Сити
|35
|27
|5
|3
|89-21
|86
|
3
|Челси
|36
|20
|10
|6
|73-31
|70
|
4
|Арсенал
|35
|21
|3
|11
|56-42
|66
|
5
|Тоттенхэм
|35
|19
|5
|11
|60-40
|62
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|36
|16
|7
|13
|57-46
|55
|
8
|Вулверхэмптон
|35
|15
|5
|15
|35-34
|50
|
9
|Брайтон
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|
10
|Лестер
|35
|12
|9
|14
|52-56
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|
12
|Ньюкасл
|36
|11
|10
|15
|40-61
|43
|
13
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
14
|Астон Вилла
|35
|13
|4
|18
|48-49
|43
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Эвертон
|35
|10
|6
|19
|37-56
|36
|
17
|Лидс
|36
|8
|10
|18
|39-77
|34
|
18
|Бернли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|
19
|Уотфорд
|36
|6
|5
|25
|32-70
|23
|
20
|Норвич
|36
|5
|6
|25
|22-78
|21
|14.01
|23:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|1 : 1
|15.01
|15:30
|
Ман. Сити – Челси
|1 : 0
|15.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|3 : 1
|15.01
|18:00
|
Норвич – Эвертон
|2 : 1
|15.01
|18:00
|
Ньюкасл – Уотфорд
|1 : 1
|15.01
|20:30
|
Астон Вилла – МЮ
|2 : 2
|16.01
|17:00
|
Вест Хэм – Лидс
|2 : 3
|16.01
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|3 : 0
|1.03
|22:45
|
Бернли – Лестер
|0 : 2
|12.05
|21:45
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|28
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|24
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7