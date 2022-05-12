Покер Де Брейне принес «Манчестер Сити» победу над «Вулверхэмптоном»

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (5:1) в перенесенном матче 33-го тура английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне.

В составе гостей покер оформил полузащитник Кевин Де Брейне. Еще один мяч у «горожан» забил нападающий Рахим Стерлинг. У хозяев единственный гол на счету защитника Леандера Дендонкера.

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 89 очков и закрепился на первое месте в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 50 баллами остался на восьмой позиции.