Клопп признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона-2021/22 в АПЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги в Twitter.

Под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» занял второе место в чемпионате Англии, отстав от «Манчестер Сити», выигравшего чемпионство, на 1 очко.

Напомним, «Ливерпуль» также вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Реалом». Матч пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 мск.