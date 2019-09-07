Кисе Санчес Флорес вернулся в «Уотфорд»

«Уотфорд» определился с новым главным тренером команды. Клуб возглавит испанский специалист Кике Санчес Флорес, сообщает официальный сайт «Уотфорда».

Как сообщал ранее «СЭ», Хавьер Грасия был уволен с поста главного тренера команды. За четыре матча «Уотфорд» набрала только 1 очко и занимает последнее место в турнирной таблице.

54-летний Кике Санчес Флорес уже работал с командой. В сезоне-2015/16 команда, только вернувшись в премьер-лигу заняла с ним место в середине турнирной таблицы. Также он вывел «Уотфорд» в полуфинал Кубка Англии.

После Англии специалист работал с «Эспаньолом» и в чемпионате Китая.

#watfordfc announces the appointment of Quique S?nchez Flores as the club's new Head Coach.https://t.co/XqhpUvCwpT pic.twitter.com/HcU7Z87H79 — Watford Football Club (@WatfordFC) September 7, 2019

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