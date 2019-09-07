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Кисе Санчес Флорес вернулся в «Уотфорд»

20:09
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«Уотфорд» определился с новым главным тренером команды. Клуб возглавит испанский специалист Кике Санчес Флорес, сообщает официальный сайт «Уотфорда».

Как сообщал ранее «СЭ», Хавьер Грасия был уволен с поста главного тренера команды. За четыре матча «Уотфорд» набрала только 1 очко и занимает последнее место в турнирной таблице.

54-летний Кике Санчес Флорес уже работал с командой. В сезоне-2015/16 команда, только вернувшись в премьер-лигу заняла с ним место в середине турнирной таблицы. Также он вывел «Уотфорд» в полуфинал Кубка Англии.

После Англии специалист работал с «Эспаньолом» и в чемпионате Китая.

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