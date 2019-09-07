«Уотфорд» отправил в отставку экс-тренера «Рубина»

Наставник «Уотфорда» Хавьер Грасия стал первым тренером, который лишился своей должности по ходу сезона-2019/20 чемпионата Англии. Руководство команды осталось недовольно его работой и уволило испанского специалиста, сообщает официальный сайт клуба.

«Уотфорд» потерпел три поражения подряд на старте сезона. За четыре матча команда набрала только 1 очко и занимает последнее место в турнирной таблице.

Хави Грасия возглавил «Уотфорд» летом 2018 года. В прошлом сезоне он вывел команду в финал Кубка Англии во второй раз в ее истории и впервые за 35 лет.

До «Уотфорда» Грасия работал в «Рубине». Он возглавил казанский клуб в мае 2016 года, а покинул команду в июне 2017-го. Под его руководством «Рубин» сыграл 33 матча, из которых выиграл только 12.

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