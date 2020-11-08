Кейн считает «Тоттенхэм» претендентом на титул
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал о своих чемпионских амбициях на сезон-2020/21.
— Если посмотреть на способности нашей команды, то можно уверенно сказать, что у «Тоттенхэма» есть достаточно всего для победы в чемпионате, — приводит Goal.com слова Кейна. — Мы были близки к титулу в последние 4-5 лет, но не настолько хороши, чтобы бороться за него. В этом сезоне вряд ли кому-то удастся оторваться от всех так же, как «Ливерпуль» в прошлом году. У других будут возможности подняться на вершину таблицы.
«Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 14 очками, имея на один матч меньше, чем у возглавляющего первенство «Саутгемптона», на счету которого 16 очков.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.