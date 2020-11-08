Кейн считает «Тоттенхэм» претендентом на титул

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал о своих чемпионских амбициях на сезон-2020/21.

— Если посмотреть на способности нашей команды, то можно уверенно сказать, что у «Тоттенхэма» есть достаточно всего для победы в чемпионате, — приводит Goal.com слова Кейна. — Мы были близки к титулу в последние 4-5 лет, но не настолько хороши, чтобы бороться за него. В этом сезоне вряд ли кому-то удастся оторваться от всех так же, как «Ливерпуль» в прошлом году. У других будут возможности подняться на вершину таблицы.

«Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 14 очками, имея на один матч меньше, чем у возглавляющего первенство «Саутгемптона», на счету которого 16 очков.