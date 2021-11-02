Канте пропустит матч «Челси» с «Мальме»
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме».
Француз не полетел с командой на игру и остался в Лондоне, где продолжит восстановление от травмы.
Перед матчем 9-го тура АПЛ с «Норвичем» (7:0) Канте пожаловался на мышечную усталость. На прошедших выходных футболист отыграл 64 минуты в матче 10-го тура с «Ньюкаслом».
Главный тренер Томас Тухель в последний момент убрал игрока из заявки на матч с «Мальме».
Матч «Мальме» — «Челси» состоится сегодня, 2 ноября. Начало — в 20.45 (мск).
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