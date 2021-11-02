Конте: «Тоттенхэм» и раньше проявлял ко мне интерес. Но я не был готов к серьезной работе сразу после ухода из «Интера»
Антонио Конте прокомментировал свое решение согласиться возглавить «Тоттенхэм».
«Лондонский клуб и раньше проявлял ко мне интерес. Но я не был готов к серьезной работе сразу после ухода из «Интера». Это было слишком тяжело с эмоциональной точки зрения.
Но я не терял контракт с руководством «шпор». Я чувствую, что в этом клубе будут мне доверять. Сейчас у меня появилась новая возможность поработать в Лондоне, и я уже не сомневался в этом решении», — приводит слова Конте The Telegraph.
«Шпоры», набрав 15 очков в 10 турах, занимают 8-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 3 поражения в 4 последних играх во всех турнирах, а в АПЛ — 5 поражений в 7 последних матчах.
В «Тоттенхэме» бывший тренер «Интера», «Челси» и «Ювентуса» сменил Нуну Эшпириту Санту, уволенного накануне.
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