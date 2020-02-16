Кафу считает, что Александр-Арнольд способен выиграть «Золотой мяч»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу рассказал, что считает защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнолда достойным звания лучшего футболиста мира.

— Думаю, Александр-Арнолд — один из лучших игроков в мире, в этом нет никаких сомнений, — приводит Daily Mirror слова Кафу. — Он отличный футболист, и я бы сказал, у него те же характеристики, что и у меня. У него большой потенциал. Он сильный и умелый футболист, он двигает игру вперед и помогает «Ливерпулю» забивать голы. Я бы сказал, у него есть бразильский инстинкт.

Мой совет для него прост: продолжать делать то, что он делал последние несколько лет. Александр-Арнолд не должен менять свой стиль игры. Даже если он будет совершать ошибки, все равно должен продолжать делать то, что делает. Думаю, у него есть все, чтобы выиграть «Золотой мяч». Нужно изменить парадигму, когда «Золотой мяч» достается только атакующим игрокам. Люди должны видеть, что защитники так же важны, как и форварды.

В текущем сезоне, 21-летний Александр-Арнолд провел за красных 35 матчей и отметился в них 2 голами и 10 результативными передачами.