The Athletic: Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола договорился о продлении контракта, сообщает The Athletic.

Испанец подпишет однолетний контракт с возможность продления еще на один сезон. Официально о решении будет объявлено в ближайшие дни.

8 ноября The Athletic сообщал, что Гвардиола возглавит сборную Бразилии после окончания соглашения с «Сити». При этом, не исключался вариант с продлением контракта с английским клубом.

Соглашение испанца с «Манчестер Сити» истекает летом 2025 года. «Горожане» после 11 туров набрали 23 очка и занимают второе место в таблице АПЛ. Команда проиграла последние 4 матча во всех турнирах.