В Лондоне открыли статую в честь Харри Кейна

Нападающий «Баварии» Харри Кейн поприсутствовал на открытии статуи в свою честь.

Скульптуру открыли в Лондоне в спортивном центре, где форвард начинал играть в шестилетнем возрасте. Как отмечает Daily Mail, статуя была завершена в 2020 году и обошлась в 7,2 тысячи фунтов стерлингов.

В этом сезоне 31-летний британец забил 17 мячей и сделал 9 голевых пасов в 16 матчах за «Баварию». За сборную Англии на его счету 102 матча и 68 голов.