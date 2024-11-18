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В Лондоне открыли статую в честь Харри Кейна

Руслан Минаев
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Харри Кейн.
Фото AFP

Нападающий «Баварии» Харри Кейн поприсутствовал на открытии статуи в свою честь.

Скульптуру открыли в Лондоне в спортивном центре, где форвард начинал играть в шестилетнем возрасте. Как отмечает Daily Mail, статуя была завершена в 2020 году и обошлась в 7,2 тысячи фунтов стерлингов.

В этом сезоне 31-летний британец забил 17 мячей и сделал 9 голевых пасов в 16 матчах за «Баварию». За сборную Англии на его счету 102 матча и 68 голов.

Харри Кейн
Футбол
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