Источник: «Эвертон» хочет купить форварда «Гремиу» Эвертона

«Эвертон» заинтересован в приобретении форварда «Гремиу» Эвертона, сообщает журналист Бруно Андраде.

По сведениям источника, английский клуб в ближайшие часы сделает официальный запрос по трансферу 23-летнего бразильца на сумму в 35 млн евро. Переговоры уже начались на этой неделе.

В прошедшем сезоне Эвертон провел 28 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. В Кубке Америки Эвертон стал лучшим бомбардиром турнира.