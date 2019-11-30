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Источник: «Эвертон» хочет купить форварда «Гремиу» Эвертона

30 ноября 2019, 23:52
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«Эвертон» заинтересован в приобретении форварда «Гремиу» Эвертона, сообщает журналист Бруно Андраде.

По сведениям источника, английский клуб в ближайшие часы сделает официальный запрос по трансферу 23-летнего бразильца на сумму в 35 млн евро. Переговоры уже начались на этой неделе.

В прошедшем сезоне Эвертон провел 28 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. В Кубке Америки Эвертон стал лучшим бомбардиром турнира.

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