Исак поблагодарил «Ньюкасл» после перехода в «Ливерпуль»
Новичок «Ливерпуля» Александер Исак заявил, что будет вечно благодарен своему бывшему клубу.
«Я хочу выразить свою благодарность моим товарищам по команде, персоналу и прежде всего городу Ньюкаслу и всем замечательным болельщикам за три незабываемых года, которые мы провели вместе. Вместе мы написали историю и вывели клуб на ту позицию, где ему действительно место. Для меня было честью участвовать в пути от попадания в Лигу чемпионов до завоевания первого трофея более чем за 70 лет. Бесконечно благодарен. Спасибо, «Ньюкасл», — написал Исак в соцсети.
В последний день трансферного окна 25-летний швед за рекордную для Великобритании сумму 125 миллионов фунтов стерлингов перешел в «Ливерпуль» и подписал шестилетний контракт.
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3
|МЮ
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11
|Фулхэм
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|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
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|0-0
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13
|Эвертон
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|0
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|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
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|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
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|Ньюкасл – Ливерпуль
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