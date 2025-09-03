Исак поблагодарил «Ньюкасл» после перехода в «Ливерпуль»

Новичок «Ливерпуля» Александер Исак заявил, что будет вечно благодарен своему бывшему клубу.

«Я хочу выразить свою благодарность моим товарищам по команде, персоналу и прежде всего городу Ньюкаслу и всем замечательным болельщикам за три незабываемых года, которые мы провели вместе. Вместе мы написали историю и вывели клуб на ту позицию, где ему действительно место. Для меня было честью участвовать в пути от попадания в Лигу чемпионов до завоевания первого трофея более чем за 70 лет. Бесконечно благодарен. Спасибо, «Ньюкасл», — написал Исак в соцсети.

В последний день трансферного окна 25-летний швед за рекордную для Великобритании сумму 125 миллионов фунтов стерлингов перешел в «Ливерпуль» и подписал шестилетний контракт.