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3 сентября 2025, 03:40

«Ньюкасл» оформил переход Висса за 30 секунд до закрытия трансферного окна

Евгений Козинов
Корреспондент

«Ньюкасл» купил у «Брентфорда» нападающего Йоана Висса в последний день летнего трансферного окна за 55 миллионов фунтов стерлингов. По информации Sky Sports, cделка была оформлена менее чем за 30 секунд до закрытия трансферного окна.

29-летний игрок сборной ДР Коного подписал длительный контракт. За «сорок» он будет выступать под номером 9.

Висса за карьеру сыграл 137 матчей в АПЛ, забил 45 голов и сделал 13 голевых передач.

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Футбол
ФК Брентфорд
ФК Ньюкасл Юнайтед
Йоан Висса
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 И В Н П +/- О
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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