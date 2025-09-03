«Ньюкасл» оформил переход Висса за 30 секунд до закрытия трансферного окна

«Ньюкасл» купил у «Брентфорда» нападающего Йоана Висса в последний день летнего трансферного окна за 55 миллионов фунтов стерлингов. По информации Sky Sports, cделка была оформлена менее чем за 30 секунд до закрытия трансферного окна.

29-летний игрок сборной ДР Коного подписал длительный контракт. За «сорок» он будет выступать под номером 9.

Висса за карьеру сыграл 137 матчей в АПЛ, забил 45 голов и сделал 13 голевых передач.