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Сегодня, 06:41

Хитон прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» в Кубке английской лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Том Хитон прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«В этом сезоне все вышло на другой уровень, и мы вышли туда, где хотим быть. В данный момент в команде хорошая атмосфера. Мы хотим, чтобы здесь была крепость, как раньше. Никто не витает в облаках, но есть хорошее предчувствие.

Тен Хаг установил границы того, что приемлемо, а что нет, и это было очень ясно. Футбольные идеи, которые он доносит до игроков, были хорошими. Важно, чтобы мы продолжали в том же духе. Я всегда стремлюсь учиться и получать возможность играть, чтобы извлечь из этого максимальную пользу. У меня два матча без пропущенных голов, и я буду еще больше стараться в следующий раз», — цитирует BBC Хитона.

В финале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится 26 февраля.

 
1&nbsp;февраля. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ноттингем Форест&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка английской лиги
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
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38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Брентфорд

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П
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Манчестер Сити

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Букайо Сака

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Манчестер Юнайтед

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И К Ж
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Манчестер Сити

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