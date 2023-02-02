Хитон прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» в Кубке английской лиги

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Том Хитон прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«В этом сезоне все вышло на другой уровень, и мы вышли туда, где хотим быть. В данный момент в команде хорошая атмосфера. Мы хотим, чтобы здесь была крепость, как раньше. Никто не витает в облаках, но есть хорошее предчувствие.

Тен Хаг установил границы того, что приемлемо, а что нет, и это было очень ясно. Футбольные идеи, которые он доносит до игроков, были хорошими. Важно, чтобы мы продолжали в том же духе. Я всегда стремлюсь учиться и получать возможность играть, чтобы извлечь из этого максимальную пользу. У меня два матча без пропущенных голов, и я буду еще больше стараться в следующий раз», — цитирует BBC Хитона.

В финале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится 26 февраля.