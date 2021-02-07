Гвардьола пошутил, что следующий пенальти «Манчестер Сити» может пробить Эдерсон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после игры 23-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (4:1) посетовал на проблемы с реализацией пенальти.

В первом тайме полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган не забил с 11-метровой отметки. Всего у «Сити» в текущем сезоне уже три незабитых пенальти в АПЛ.

«Для нас это проблема сейчас. Нельзя не забивать пенальти в столь важные моменты, и неважно, кто исполняет.

Придется подумать над тем, что, возможно, Эдерсон будет бить в следующий раз», — приводит слова тренера BBC.