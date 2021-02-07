Клопп признал ошибки Алиссона в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения в матче 23-го тура АПЛ от «Манчестер Сити» (1:4) признал, что голкипер «красных» Алиссон допустил грубые ошибки.

«В тех моментах не было такого уж давления. Можно было просто выбить мяч на трибуны, мы же просто отдали его. Если не считать этого, то матч закончился со счетом 1:1, — приводит слова Клоппа BBC. — Наша игра была достаточно хороша хотя бы для ничьей, вот и все.

Нам нужно просто идти дальше, что мы и сделаем. Не лучший момент в нашей жизни, мы должны продолжать бороться, но мы также должны играть.

Я увидел действительно хорошую игру и серьезные ошибки. Если допускаешь такие ошибки, вероятно, ты пропустишь. Думаю, легко согласиться с тем, что в первом тайме была действительно хорошая игра, оба соперника старались создать проблемы друг другу, мне многое понравилось.

Мне понравился футбол, в который мы играли. Очень трудно объяснить, почему мы проиграли 1:4».