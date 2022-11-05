Гвардиола: «Родри сделал невероятный шаг вперед как игрок»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что полузащитник команды Родри вырос как игрок.
«Родри сделал невероятный шаг вперед как игрок. И, конечно, он важен для нас. Он большой соперник в важных матчах. Мы очень довольны им. один из лучших игроков на сегодняшний день. Я не люблю говорить «лучший», потому что приходится давить на них. Мы всегда говорим, что они могут стать еще лучше и добиться большего успеха, чем вчера», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Гвардиолы.
Родри перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетико» в 2009 году. В июле этого года он продлил контракт с клубом до лета 2027 года.
В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 18 матчей за команду Гвардиолы во всех турнирах, в которых отличился тремя результативными передачами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|12
|10
|1
|1
|30-11
|31
|
2
|Ман. Сити
|12
|9
|2
|1
|37-11
|29
|
3
|Тоттенхэм
|13
|8
|2
|3
|26-16
|26
|
4
|Ньюкасл
|13
|6
|6
|1
|24-10
|24
|
5
|МЮ
|12
|7
|2
|3
|17-16
|23
|
6
|Челси
|12
|6
|3
|3
|17-15
|21
|
7
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|22-22
|19
|
8
|Брайтон
|12
|5
|3
|4
|19-15
|18
|
9
|Кр. Пэлас
|12
|4
|4
|4
|13-16
|16
|
10
|Ливерпуль
|12
|4
|4
|4
|23-15
|16
|
11
|Брентфорд
|13
|3
|6
|4
|19-22
|15
|
12
|Эвертон
|13
|3
|5
|5
|11-12
|14
|
13
|Вест Хэм
|13
|4
|2
|7
|11-13
|14
|
14
|Борнмут
|13
|3
|4
|6
|12-28
|13
|
15
|Астон Вилла
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
16
|Лидс
|12
|3
|3
|6
|15-19
|12
|
17
|Саутгемптон
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
18
|Лестер
|13
|3
|2
|8
|21-25
|11
|
19
|Вулверхэмптон
|13
|2
|4
|7
|6-19
|10
|
20
|Нот. Форест
|13
|2
|3
|8
|8-28
|9
|5.11
|18:00
|
Лидс – Борнмут
|- : -
|5.11
|18:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|- : -
|5.11
|18:00
|
Нот. Форест – Брентфорд
|- : -
|5.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|5.11
|20:30
|
Эвертон – Лестер
|- : -
|6.11
|15:00
|
Челси – Арсенал
|- : -
|6.11
|17:00
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|6.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ньюкасл
|- : -
|6.11
|17:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|- : -
|6.11
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|10
|1
|1
|
|
Эмерсон Роял
Тоттенхэм Хотспур
|10
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|12
|1
|1