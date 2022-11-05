Лопетеги стал главным тренером «Вулверхэмптона»
«Вулверхэмптон» объявил о назначении Хулена Лопетеги на должность главного тренера клуба. Срок соглашения не уточняется.
В начале октября Хулен Лопетеги был уволен из «Севильи», которую тренировал в течение трех лет. «Вулверхэмптон» сейчас тренирует Стив Дэвис, который был назначен 3 октября после увольнения Бруно Лажа.
На данный момент «волки» занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 13 матчах 10 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|12
|10
|1
|1
|30-11
|31
|
2
|Ман. Сити
|12
|9
|2
|1
|37-11
|29
|
3
|Тоттенхэм
|13
|8
|2
|3
|26-16
|26
|
4
|Ньюкасл
|13
|6
|6
|1
|24-10
|24
|
5
|МЮ
|12
|7
|2
|3
|17-16
|23
|
6
|Челси
|12
|6
|3
|3
|17-15
|21
|
7
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|22-22
|19
|
8
|Брайтон
|12
|5
|3
|4
|19-15
|18
|
9
|Кр. Пэлас
|12
|4
|4
|4
|13-16
|16
|
10
|Ливерпуль
|12
|4
|4
|4
|23-15
|16
|
11
|Брентфорд
|13
|3
|6
|4
|19-22
|15
|
12
|Эвертон
|13
|3
|5
|5
|11-12
|14
|
13
|Вест Хэм
|13
|4
|2
|7
|11-13
|14
|
14
|Борнмут
|13
|3
|4
|6
|12-28
|13
|
15
|Астон Вилла
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
16
|Лидс
|12
|3
|3
|6
|15-19
|12
|
17
|Саутгемптон
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
18
|Лестер
|13
|3
|2
|8
|21-25
|11
|
19
|Вулверхэмптон
|13
|2
|4
|7
|6-19
|10
|
20
|Нот. Форест
|13
|2
|3
|8
|8-28
|9
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.11
|18:00
|
Лидс – Борнмут
|- : -
|5.11
|18:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|- : -
|5.11
|18:00
|
Нот. Форест – Брентфорд
|- : -
|5.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|5.11
|20:30
|
Эвертон – Лестер
|- : -
|6.11
|15:00
|
Челси – Арсенал
|- : -
|6.11
|17:00
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|6.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ньюкасл
|- : -
|6.11
|17:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|- : -
|6.11
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|10
|1
|1
|
|
Эмерсон Роял
Тоттенхэм Хотспур
|10
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|12
|1
|1
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