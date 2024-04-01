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Сегодня, 13:46

Грилиш: «Всегда удивлялся, почему болельщики соперников меня освистывают»

Виктория Кравченко
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Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, что не понимает свиста в свою сторону болельщиков соперника.

«Меня всегда удивляло, почему фанаты соперников меня освистывают. Моя мама часто спрашивает меня об этом. А я не знаю причину. В каждом гостевом матче трибуны свистят в мой адрес, но я не знаю почему. Я стараюсь воспринимать это как комплимент», — цитирует Грилиша журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 15 матчей в АПЛ, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу. «Сити» идет на третьем месте в турнирной таблице.

Джек Грилиш
ФК Манчестер Сити
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Грилиш рассказал об ожиданиях от концовки сезона АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
2
 Арсенал 29 20 5 4 70-24 65
3
 Ман. Сити 29 19 7 3 63-28 64
4
 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5
 Тоттенхэм 29 17 5 7 61-43 56
6
 МЮ 29 15 3 11 40-40 48
7
 Вест Хэм 30 12 8 10 49-54 44
8
 Ньюкасл 29 13 4 12 63-51 43
9
 Брайтон 29 11 9 9 51-46 42
10
 Вулверхэмптон 29 12 5 12 42-46 41
11
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
12
 Фулхэм 30 11 6 13 46-47 39
13
 Борнмут 29 10 8 11 43-53 38
14
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 34-49 30
15
 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
16
 Эвертон 29 8 7 14 30-41 25
17
 Нот. Форест 30 6 8 16 36-52 22
18
 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19
 Бернли 30 4 6 20 31-65 18
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 21:30
Нот. Форест – Фулхэм
 - : -
2.04 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
2.04 21:45
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
2.04 21:45
Бернли – Вулверхэмптон
 - : -
2.04 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 - : -
3.04 21:30
Арсенал – Лутон Таун
 - : -
3.04 21:30
Брентфорд – Брайтон
 - : -
3.04 22:15
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
4.04 21:30
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
 - : -
4.04 22:15
Челси – МЮ
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 21 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 26 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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