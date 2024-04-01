«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Бразилии
Атакующий полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Football Insider.
По информации источника, руководство «горожан» рассматривает кандидатуру 26-летнего бразильца в качестве усиления команды в ближайшее трансферное окно.
Летом 2023 года «Сити» уже предпринимал попытку приобрести игрока, однако сделка сорвалась из-за того, что хавбек лондонцев попал под подозрение в нарушении правил о ставках.
Пакета выступает за «Вест Хэм» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 34 матчах «молотобойцев» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.
За сборную Бразилии Пакета отыграл 44 встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|29
|20
|7
|2
|67-27
|67
|
2
|Арсенал
|29
|20
|5
|4
|70-24
|65
|
3
|Ман. Сити
|29
|19
|7
|3
|63-28
|64
|
4
|Астон Вилла
|30
|18
|5
|7
|62-42
|59
|
5
|Тоттенхэм
|29
|17
|5
|7
|61-43
|56
|
6
|МЮ
|29
|15
|3
|11
|40-40
|48
|
7
|Вест Хэм
|30
|12
|8
|10
|49-54
|44
|
8
|Ньюкасл
|29
|13
|4
|12
|63-51
|43
|
9
|Брайтон
|29
|11
|9
|9
|51-46
|42
|
10
|Вулверхэмптон
|29
|12
|5
|12
|42-46
|41
|
11
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49-47
|40
|
12
|Фулхэм
|30
|11
|6
|13
|46-47
|39
|
13
|Борнмут
|29
|10
|8
|11
|43-53
|38
|
14
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|34-49
|30
|
15
|Брентфорд
|30
|7
|6
|17
|42-55
|27
|
16
|Эвертон
|29
|8
|7
|14
|30-41
|25
|
17
|Нот. Форест
|30
|6
|8
|16
|36-52
|22
|
18
|Лутон Таун
|30
|5
|7
|18
|43-62
|22
|
19
|Бернли
|30
|4
|6
|20
|31-65
|18
|
20
|Шеффилд Юн.
|29
|3
|6
|20
|27-77
|15
|2.04
|21:30
|
Нот. Форест – Фулхэм
|- : -
|2.04
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|- : -
|2.04
|21:45
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|- : -
|2.04
|21:45
|
Бернли – Вулверхэмптон
|- : -
|2.04
|21:45
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|- : -
|3.04
|21:30
|
Арсенал – Лутон Таун
|- : -
|3.04
|21:30
|
Брентфорд – Брайтон
|- : -
|3.04
|22:15
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|- : -
|4.04
|21:30
|
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
|- : -
|4.04
|22:15
|
Челси – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|26
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7