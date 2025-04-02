Нистелрой: «Холанн — классный игрок, лучший из лучших»

Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой считает норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна лучшим нападающим АПЛ.

«У него 30 голов в сезоне — он лучший нападающий в лиге. Он доказал это. Он выиграл все, что только можно. Холанн — классный игрок, лучший из лучших. У него отличное мышление, отличные качества. Он подписал длительный контракт, и «Сити» строит вокруг него команду. Когда у вас есть такой футболист, и вы его держите, то у вас есть гарантия на 30 голов за сезон. Он — опора нынешней команды «Сити» и ее будущего», — приводит Goal слова специалиста.

Холанн выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В нынешнем сезоне 24-летний норвежец провел 40 матчей за «горожан» во всех турнирах, забив 30 голов и сделав 4 результативные передачи. Его контракт с английской командой рассчитан до лета 2034 года.