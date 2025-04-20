«Челси» одержал волевую победу над «Фулхэмом», забив дважды в концовке матча

«Челси» на выезде победил «Фулхэм» в матче 33-го тура АПЛ — 2:1.

Хозяева открыли счет на 20-й минуте — отметился Алекс Ивоби. Гости забили дважды в концовке матча — отличились Тайрик Джордж и Педру Нету.

«Челси» набрал 57 очков и занимает 5-е место в таблице АПЛ. «Фулхэм» с 48 очками — на 9-й строчке.