«Вулверхэмптон» в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед»

«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 33-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол в матче на 77-й минуте забил нападающий гостей Пабло Сарабия.

«Вулверхэмптон» одержал пятую победу подряд, набрал 38 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» с 38 очками — на 14-й строчке.