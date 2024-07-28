«Эвертон» близок к подписанию О'Брайена из «Лиона»

Защитник «Лиона» Джейк О'Брайен близок к переходу в «Эвертон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 23-летний ирландец в ближайшее время пройдет медосмотр перед переходом в ливерпульский клуб. Футболист подпишет контракт до лета 2029 года. «Эвертон» заплатит 20 миллионов евро, а также 10 процентов от будущей продажи.

В минувшем сезоне О'Брайен провел 32 матча, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.