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Сегодня, 11:03

Саутгейт после ухода из сборной Англии может стать футбольным экспертом на BBC

Сергей Разин
корреспондент
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Гарет Саутгейт.
Фото AFP

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может стать футбольным экспертом на телевидении, сообщает Daily Mail.

По сведенииям источинка, BBC хочет сделать 53-летнего специалиста экспертом в футбольной программе «Матч дня». Руководство канала хочет столкнуть Саутгейта с экс-игроком сборной Англии Гари Линекером, который критиковал тренера за игру сборной Англии на Евро-2024. Также Саутгейта хочет пригласить телеканал ITV.

Сайтгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

На Евро-2024 года сборная Англии проиграла в финале Испании со счетом 1:2.

Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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