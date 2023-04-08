Тен Хаг о матче с «Эвертоном»: «МЮ» должен быть более решительным и безжалостным»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру команды в матче против «Эвертона» (2:0) в 30-м туре АПЛ.

«Мы должны быть более решительными и безжалостными, и эта игра должна была быть закончена по счету к перерыву, а мы этого не сделали. Но это все равно очень хорошее выступление. Гол Марсьяля? Снова игроки, выходящие со скамейки запасных, оказывают влияние и забивают голы. В этом сезоне у нас много запасных, которые выходят на замену и забивают.

Я думаю, что Бруну Фернандеш был великолепен, и даже на прошлой неделе против «Ньюкасла» он играл очень хорошо. Он определенно был лучшим игроком на поле», — приводит слова тен Хага ВВС.

«МЮ» набрал 56 очков и поднялся на третье место АПЛ, обогнав «Ньюкасл» (53 очка и один матч в запасе).