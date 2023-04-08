Пикфорд о положении «Эвертона»: «У нас осталось восемь игр, и это восемь финалов»

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 30-го тура АПЛ.

«Мы знаем, что это хорошая команда, ведь они находятся в четверке сильнейших. Мы были в игре при счете 1:0, но как команда мы должны быть лучше. «Эвертон» должен продолжать упорно работать. Мы знаем, что хотим быть намного лучше и выше в таблице. У нас осталось восемь игр, и это восемь финалов», — приводит слова Пикфорда ВВС.

«Эвертон» с 27 очками занимает 16-ю строчку турнирной таблицы АПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Фулхэмом».