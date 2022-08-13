Экс-игрок «Челси» Лэмпард вспомнил о конкуренции с легендой «Ливерпуля» Джеррардом

Бывший игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о том, какие отношения у него были с легендарным футболистом «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом.

«У нас с ним не было вражды, это все домыслы журналистов. Я никогда не был против Стивена. Мы уважительно относились друг к другу. Ближе к концу карьеры стали чаще общаться, потом работали вместе в прессе», — цитирует Лэмпарда The Guardian.

На данный момент Лэмпард возглавляет «Эвертон», а Джеррард является главным тренером «Астон Виллы».

Сегодня, 13 августа, «Эвертон» встретися с «Астон Виллой». Начало — в 14.30 мск.